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WTA
07 февраля 2025, 04:40 | Обновлено 07 февраля 2025, 04:41
45
0

Ангелина Калинина – Александра Саснович. Прогноз и анонс на матч

Поединок 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке начнется 7 февраля в 14:00 по Киеву

07 февраля 2025, 04:40 | Обновлено 07 февраля 2025, 04:41
45
0
Ангелина Калинина – Александра Саснович. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

7 февраля на турнире в румынском Клуж между собой сыграют Ангелина Калинина (WTA 49) и Александра Соснович (WTA 128). Встреча начнется 11:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

Украинская теннисистка является четвертой сеянной на этом турнире, поэтому является претендентом на итоговую победу. Матчи для Калининой складываются пока по-разному, уверенная победа над Еленой Габриелой Русе – 6:2, 6:3, а также невероятно сложный матч против нидерландки Сюзан Ламенс – 1:6, 6:4, 6:4.

В последнем матче Ангелина показала не лучший теннис, чего стояли только 7 двойных ошибок, в действиях была нервозность, однако удалось одержать волевую победу и показать характер.

Заглядывая вперед, в полуфинале Ангелину может ждать встреча с первой сеяной Анастасией Потаповой. Калининой еще нужно найти свою игру, ведь у нее немало чего зависит от действий соперниц. Против Русе украинка подавала 71% первой подачи, а против Ламенс 64%, что можно считать солидными цифрами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Александра Соснович

белорусская теннисистка опытный середняк, которая свой пик уже пережила. Сейчас она представитель второй сотни, которая не может похвастаться стабильностью.

Со своим рейтингом белоруска вынуждена играть в квалификациях, так было на Aus Open, там она даже не прошла первый круг, а в Линце дошла до 1/8 финала, где уступила будущей победительнице Екатерине Александровой в двух сетах.

На этом турнире тоже пришлось начать с квалификации, где она прошла малоизвестную румынку Мирьям Булгару – 6:3, 6:4. Далее было поражение от испанки Сары Соррибес Тормо – 4:6, 5:7. Несмотря на фиаско, удалось попасть в основную сетку, в качестве лаки-лузера. В первом круге пришлось играть почти три часа против еще одной испанки Джессики Бузас Манейро – 6:7, 7:5, 6:4. Далее была победа над Мартиной Стакушич из Канады – 6:3, 7:5. У Соснович стабильная первая подача, точность которой переваливает за 70% в некоторых играх, хотя за четыре матча только раз удалось подать на вылет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Саснович

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, встреча состоялась в первом круге грунтового турнире в Чарльстоне 2022 года, тогда Калинина выиграла в двух партиях – 6:4, 6:4.

Прогноз

Украинка фаворит этой пары, хотя опытную Соснович точно стоит опасаться. Такой матч может получиться напряженным и непростым для обеих теннисисток. На успех Калининой можно поставить с коэффициентом 1,56, а на победу белоруски 2,5. Возьму здесь победу Калининой с форой -2,5 гейма за коэффициент 1.81.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
07.02.2025 -
14:00
Александра Саснович
Фора Калининой (-2.5) 1.81 Сделать ставку
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Ангелина Калинина Александра Саснович WTA Клуж-Напока прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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