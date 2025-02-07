«Это было слишком просто». Фанаты о победе Барселоны над Валенсией
Барселона одержала разгромную победу над Валенсией со счетом 5:0
6 февраля в матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» на своем стадионе встретилась с «Барселоной». Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.
Ферран Торрес открыл счет на 3-й минуте, уже на 17-й минуте, Ферран Торрес забил свой второй гол. На 23-й минуте Фермин сделал счет 3:0 в пользу «Барселоны». Ферран Торрес оформив хет-трик, забил на 30-й минуте. Ламин Ямал поставил точку в матче на 59-й минуте, сделав счет 5:0. Эта победа позволила «Барселоне» пройти в полуфинал Кубка Испании.
Фанаты «Барселоны» довольны разгромной победой, ведь в этом сезоне встреча с «Валенсией» стала третьей, и «Барселона» выиграла все три матча, забив 14 голов, а «Валенсия» всего 2. Также болельщики благодарят вратаря за хорошую игру.
Fekadu Faris: «Это было слишком просто».
Ahamad Suruur: «У «Барселоны» лучшие выпускники академии в мире футбола».
Isabella Ramirza: «Я уверен, что даже болельщики «Реала Мадрида» наслаждались игрой «Барселоны», потому что она была такой чистой... Нельзя сравнивать это с их грязными играми, «Мадрид» не может играть полные 90 минут без обмана».
Kasjan Bojarowski: «8 игр, 7 побед, 4 чистых матчей, 0 поражений. Щенсны большой игрок».
Cancer is a liberal: «Валенсия» не знает, что такое офсайд».
Oba imole: «Отличная игра, но я не доволен тем, что Ямал играет 90 минут в игре, которую мы выигрываем с таким большим отрывом. Он забил и ассистировал гол, снимите его, у нас важный матч в воскресенье, самый победный матч, если мы хотим выиграть лигу. Отличная игра».
Sall753fcb: «Флик должен был дать Пабло Торре несколько минут в этой игре».
Həris: «Мне жаль голкипера «Валенсии».
Dimi: «Надеюсь, мы выиграем Кубок Испании».
Osmar Osralim: «Барса» одерживает победу, завоевывая еще один трофей в этом году».
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