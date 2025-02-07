В новом клубе Рамос будет играть под 93-м номером. Это не просто так
Этот номер связан с исторической победой «Реала» в Лиге чемпионов
38-летний испанский ветеран Серхио Рамос подписал однолетний контракт с мексиканским клубом «Монтеррей».
В новой команде Рамос выбрал 93-й номер. Для него эта цифра является особенной, ведь именно на 93-й минуте в 2014 году он забил гол в финале Лиги чемпионов.
24 мая 2014 года мадридский «Реал» встречался в финале Лиги чемпионов с «Атлетико». На 36-й минуте Диего Годин вывел «Атлетико» вперед.
В компенсированное арбитром время, когда игроки «матрасников» уже ожидали финального свистка, Серхио Рамос головой замкнул подачу от партнера и перевел игру в овертайм.
Именно в экстра-таймах «Реал» доминировал над соперником и одержал уверенную победу со счетом 4:1.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос официально стал игроком мексиканского клуба.
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