В новом клубе Рамос будет играть под 93-м номером. Это не просто так

38-летний испанский ветеран Серхио Рамос подписал однолетний контракт с мексиканским клубом «Монтеррей».

В новой команде Рамос выбрал 93-й номер. Для него эта цифра является особенной, ведь именно на 93-й минуте в 2014 году он забил гол в финале Лиги чемпионов.

24 мая 2014 года мадридский «Реал» встречался в финале Лиги чемпионов с «Атлетико». На 36-й минуте Диего Годин вывел «Атлетико» вперед.

В компенсированное арбитром время, когда игроки «матрасников» уже ожидали финального свистка, Серхио Рамос головой замкнул подачу от партнера и перевел игру в овертайм.

Именно в экстра-таймах «Реал» доминировал над соперником и одержал уверенную победу со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос официально стал игроком мексиканского клуба.