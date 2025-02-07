ВИДЕО. Как Валенсия за 10 дней отхватила от Барселоны 12 голов

6 февраля в матче 1/4 финала Кубка Испании встречались «Валенсия» и «Барселона».

Игроки «Барселоны» не заметили соперника в кубковой игре. Кстати «каталонцы» прошлись по «Валенсии» и в чемпионате, когда забили им семь голов (7:1).

В Кубке в ворота «Валенсии» трижды забивал Ферран Торрес, еще по одному голу у Фермина Лопеса и Ламина Ямаля.

Кубок Испании. 1/4 финала. 6 февраля

Валенсия – Барселона – 0:5

Голы: Ферран Торрес, 3, 17, 30, Лопес, 23, Ямал, 59

Предупреждения: Перес, 45+1, Садик, 45+1

Валенсия: Димитриевски, Васкес, Гасиоровски, Диакаби (Таррега, 64), Москера, Ааронс, Канос (Яиме, 71), Пепелу, Гуилламон (Барренечеа, 81), Перес (Лопес, 84), Садик (Рафа Мир, 71)

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 46), Кубарси (Иньиго, 46), Гарсия, Кунде (Форт, 79), Педри (Ольмо, 64), де Йонг, Лопес, Рафинья (Касадо, 64), Торрес, Ямал

Видео голов и обзор матча

Відео голов и обзор матча чемпионата