Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный гол на 90+8 мин. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии
Кубок Португалии
Риу Аве
06.02.2025 22:45 – FT 2 : 1
Сан-Жуан-де-Вер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:11
28
0

Победный гол на 90+8 мин. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии

Команда Риу Аве переиграла Сан-Жоау-де-Вер и вышла в полуфинал

07 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:11
28
0
Победный гол на 90+8 мин. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Клейтон

Вечером 6 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Португалии.

Определен первый полуфиналист кубкового турнира.

Команда Риу Аве переиграла клуб 3-го дивизиона Сан-Жоау-де-Вер (2:1) и вышла в полуфинал.

Победный дубль для хозяев поля оформил Клейтон, причем решающий гол он забил на 90+8 мин.

В других матчах 1/4 финала 26 февраля сыграют: Элвас [D4] – Тирсенсе [D4], Бенфика – Брага, Жил Висенте – Спортинг.

Кубок Португалии. 1/4 финала, 6 февраля

Риу Аве – Сан-Жоау-де-Вер [D3] – 2:1

Голы: Клейтон, 34, 90+8 – Рука, 18 (пен)

Сетка турнира

По теме:
Риу Аве - Порту - 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Какое место у Бенфики? Таблица чемпионата Португалии после 19-го тура
Дальше будут играть с Бенфикой. Брага минимально обыграла соперника в Кубке
Кубок Португалии по футболу Риу Аве
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 06 февраля 2025, 20:49 84
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины

«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков

Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис | 06 февраля 2025, 06:01 0
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова

Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06.02.2025, 09:14
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Футбол | 06.02.2025, 20:08
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка
Футбол | 07.02.2025, 01:05
Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка
Драма с голом на 90+1 минуте. В Бельгии определена финальная пара Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 23
Футбол
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 2
Футбол
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
05.02.2025, 14:52 2
Бокс
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем