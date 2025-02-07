Победный гол на 90+8 мин. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии
Команда Риу Аве переиграла Сан-Жоау-де-Вер и вышла в полуфинал
Вечером 6 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Португалии.
Определен первый полуфиналист кубкового турнира.
Команда Риу Аве переиграла клуб 3-го дивизиона Сан-Жоау-де-Вер (2:1) и вышла в полуфинал.
Победный дубль для хозяев поля оформил Клейтон, причем решающий гол он забил на 90+8 мин.
В других матчах 1/4 финала 26 февраля сыграют: Элвас [D4] – Тирсенсе [D4], Бенфика – Брага, Жил Висенте – Спортинг.
Кубок Португалии. 1/4 финала, 6 февраля
Риу Аве – Сан-Жоау-де-Вер [D3] – 2:1
Голы: Клейтон, 34, 90+8 – Рука, 18 (пен)
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Estamos todos assim 😍🔝— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 6, 2025
Quem disse que não gosta de jogos à quinta-feira à noite?! 😅#TodosABordo #RAFCSCSJV #TaçadePortugal #rioavefc pic.twitter.com/EYrJP8YZ3O
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