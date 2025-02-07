«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
Аль-Шабаб одержал победу над Аль-Халиджем со счетом 5:1 в матче 19-го тура
6 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем», который завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:1.
Хоедт открыл счет на 25-й минуте. На 45-й минуте Аль-Салем сравнял счет, забив за «Аль-Халидж». Хамдалла вывел «Аль-Шабаб» вперед на 63-й минуте, а затем дважды поразил ворота соперника на 77-й и 89-й минутах. В добавленное время на 90+3-й Хоедт установил окончательный счет 5:1 в пользу «Аль-Шабаба». Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан сыграл весь матч, это была его дебютная победа в составе нового клуба.
Фанаты «Аль-Шабаба» поздравляют команду с победой, хвалят игру Бущана, считая его трансфер замечательным, а также украинские болельщики отметили отличную игру вратаря.
Dysear: «Не самая лучшая защита у Георгия но радует что в первых же матчах показывает высокий уровень игры, если будет в дальнейшем держать такой темп то возможно даже в Европе успеет поиграть».
Ivankondrat96: «8 сейвов очень неплохо. В Саудовской Аравии у Бущана явно больше работы, чем в матчах УПЛ».
Gargantua81: «Жора вообще лучше играет когда много работы. Когда спокойно он иногда засыпает и привозит».
A505_c: «Слава Богу, три важных очка и отличный результат. Что касается сегодняшнего выступления, то есть несколько замечаний по уровню, и доказательством тому служит статистика матча. Редко можно встретить что-то подобное. Как прекрасно, когда результативность и результаты сходятся воедино Хамдалла, Аль-Джовайр и Бушан, большой респект за игру и дух. Поздравляем, и пусть будущее будет еще прекраснее».
Abdalmohsin: «Поздравляю, уровень и результат потрясающие, особенно во втором тайме. Давненько мы не выигрывали с крупным счетом».
Naser44387: «Я не буду говорить об игре молодых игроков в первом тайме и о тех катастрофах, которые произошли. Я уже говорил вам, что Фатих – великий тренер. Проблема с молодежью только в игроках и их индивидуальных ошибках. Другая проблема – травмы, которые поразили команду. Хамдалла – отличный игрок, когда команда едина. Бушан – прекрасный вратарь».
JustEver10: «Первая причина успеха в том, что мы забили три гола в начале второго тайма, и этого оказалось достаточно, чтобы изменить результат. Я думаю, что с Бушаном мы можем мечтать о победе в Кубке Короля, а не только о том как пережить позор».
33B!D: «Супер Бущан».
Justazx1: «Если бы на месте Бущана был кореец, мы бы ждали и ждали победы».
W_Ali93: «В нем есть искра, неважно, нормальная она или нет. Если игрок продолжит в том же духе, мы увидим кого-то другого, может лучшего вратаря».
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