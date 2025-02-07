06.02.2025 22:00 – FT 0 : 0
2 : 3 Серия пенальти
Франция07 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 02:04
30
0
Определены пары 1/4 финала Кубка Франции. Реймс чуть не вылетел от клуба D5
Реймс лишь в серии пенальти сумел обыграть Бургуен-Жалье из 5-го дивизиона
07 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 02:04
30
0
Вечером 6 февраля состоялись поединки 1/8 финала Кубка Франции.
Малоизвестный клуб «Бургуен-Жалье» дал бой «Реймсу» из Лиги 1.
«Реймс» чуть не вылетел и лишь в серии пенальти сумел обыграть команду из 5-го дивизиона
В Кубке Франции осталось лишь 4 клуба из Лиги 1. Состоялась жеребьевка в 1/4 финала.
В четвертьфиналах Кубка Франции 26 февраля сыграют:
- Брест – Дюнкерк [D2]
- Бриошен [D4] – ПСЖ
- Анже – Реймс
- Канн [D4] – Генгам [D2]
Кубок Франции. 1/8 финала, 6 февраля
Бургуен-Жалье [D5] – Реймс – 0:0 (пен. 2:3)
Все результаты 1/8 финала
Пары 1/4 финала
События матча
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Акием (Реймс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Sofiane Atik (Бургуан Жалье).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Nhoa Sangui (Реймс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Аурелио Бута (Реймс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Celal Bozkurt (Бургуан Жалье).
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