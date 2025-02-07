Определены пары 1/4 финала Кубка Франции. Реймс чуть не вылетел от клуба D5

Вечером 6 февраля состоялись поединки 1/8 финала Кубка Франции.

Малоизвестный клуб «Бургуен-Жалье» дал бой «Реймсу» из Лиги 1.

«Реймс» чуть не вылетел и лишь в серии пенальти сумел обыграть команду из 5-го дивизиона

В Кубке Франции осталось лишь 4 клуба из Лиги 1. Состоялась жеребьевка в 1/4 финала.

В четвертьфиналах Кубка Франции 26 февраля сыграют:

Брест – Дюнкерк [D2]

Бриошен [D4] – ПСЖ

Анже – Реймс

Канн [D4] – Генгам [D2]

Кубок Франции. 1/8 финала, 6 февраля

Бургуен-Жалье [D5] – Реймс – 0:0 (пен. 2:3)

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Пары 1/4 финала