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Кубок Франции
Бургуан Жалье
06.02.2025 22:00 – FT 0 : 0
2 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 02:04
30
0

Определены пары 1/4 финала Кубка Франции. Реймс чуть не вылетел от клуба D5

Реймс лишь в серии пенальти сумел обыграть Бургуен-Жалье из 5-го дивизиона

07 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 02:04
30
0
Определены пары 1/4 финала Кубка Франции. Реймс чуть не вылетел от клуба D5
Getty Images/Global Images Ukraine. Реймс

Вечером 6 февраля состоялись поединки 1/8 финала Кубка Франции.

Малоизвестный клуб «Бургуен-Жалье» дал бой «Реймсу» из Лиги 1.

«Реймс» чуть не вылетел и лишь в серии пенальти сумел обыграть команду из 5-го дивизиона

В Кубке Франции осталось лишь 4 клуба из Лиги 1. Состоялась жеребьевка в 1/4 финала.

В четвертьфиналах Кубка Франции 26 февраля сыграют:

  • Брест – Дюнкерк [D2]
  • Бриошен [D4] – ПСЖ
  • Анже – Реймс
  • Канн [D4] – Генгам [D2]

Кубок Франции. 1/8 финала, 6 февраля

Бургуен-Жалье [D5] – Реймс – 0:0 (пен. 2:3)

Все результаты 1/8 финала

Пары 1/4 финала

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Акием (Реймс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Sofiane Atik (Бургуан Жалье).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Nhoa Sangui (Реймс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Аурелио Бута (Реймс).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Celal Bozkurt (Бургуан Жалье).
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Кубок Франции по футболу Реймс видео голов и обзор серия пенальти Брест (Франция) Дюнкерк ПСЖ Анже Канн Генгам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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