Испания06 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:24
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ВИДЕО. Настала очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии
Каталонский клуб забил очередной гол в ворота хозяев поля
06 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:24
117
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В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
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На 59-й минуте матча вингер «Барселоны» Ламин Ямал забил в ворота Димитриевски. Счет на табло – 0:5.
❗️ ВИДЕО. Настал очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии
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