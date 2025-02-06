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Испания
06 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:24
117
0

ВИДЕО. Настала очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии

Каталонский клуб забил очередной гол в ворота хозяев поля

06 февраля 2025, 23:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:24
117
0
ВИДЕО. Настала очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте матча вингер «Барселоны» Ламин Ямал забил в ворота Димитриевски. Счет на табло – 0:5.

❗️ ВИДЕО. Настал очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии

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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Валенсия - Барселона Ламин Ямал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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