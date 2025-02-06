ВИДЕО. Настала очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

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На 59-й минуте матча вингер «Барселоны» Ламин Ямал забил в ворота Димитриевски. Счет на табло – 0:5.

❗️ ВИДЕО. Настал очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии