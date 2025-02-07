ФОТО. Жена Ракицкого вспомнила Донецк, Донбас-Арену и старый Шахтер

Жена экс-защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого, Ольга, окунулась в ностальгию на своей странице в Instagram.

Ольга Ракицкая разместила несколько ретро-фото с ностальгическими подписями:

«Воспоминания, воспоминания... Тут мы ещё молодые, беззаботные, и немножко дурные», – так подписано фото, где Ярослав и Ольга предположительно с алкогольными напитками.

«А это наш Донецк... И мы уже фотографируемся для журнала Viva», – одно из свадебных фото пары отдает приятными воспоминаниями о Донецке.

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Также Ольга нашла редкостное фото с Викторией Коноплянкой: «Кто тут? Не могу поверить», – подписала фото нынешняя певица.

Ну и не забыла про большую шахтеровскую семью, опубликовав фото с одного из массовых гуляний: «Вот какие мы дружные были... Наш родной «Шахтер». А сейчас я почти там никого не знаю. Все проходит, и это прошло».

«Про Донбас-Арену лучше помолчим, да?», – грустно предложила жена Ракицкого.