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06 февраля 2025, 23:28 |
1245
1

ФОТО. Девушка рисует картины и продает топ-футболистам. Её работы – огонь

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06 февраля 2025, 23:28 |
1245
1
ФОТО. Девушка рисует картины и продает топ-футболистам. Её работы – огонь
Instagram. Мэнни Драгон и Винисиус Жуниор

Художница Мэнни Драгон известна в кругу топовых футболистов мира.

Мэнни увлекается спортом и очень любит футбол, и поэтому монетизировала своё увлечение.

Футболисты заказывают у художницы свои портреты и платят за это хорошие деньги.

У Мэнни есть свой ритуал и договоренность со спортсменами/футболистами – каждую свою картину она передает лично в руки заказчика, побывав в гостях.

Таким образом, Мэнни Драгон уже побывала у Винисиуса Жуниора, Рафаэла Леау, Хави Симонса и Килиана Мбаппе.

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фото lifestyle Винисиус Жуниор Рафаэл Леау Хави Симонс Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Иан Матсен
Максим Лапченко Источник: Instagram
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