Другие новости06 февраля 2025, 23:28 |
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ФОТО. Девушка рисует картины и продает топ-футболистам. Её работы – огонь
Стоит вашего внимания
06 февраля 2025, 23:28 |
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Художница Мэнни Драгон известна в кругу топовых футболистов мира.
Мэнни увлекается спортом и очень любит футбол, и поэтому монетизировала своё увлечение.
Футболисты заказывают у художницы свои портреты и платят за это хорошие деньги.
У Мэнни есть свой ритуал и договоренность со спортсменами/футболистами – каждую свою картину она передает лично в руки заказчика, побывав в гостях.
Таким образом, Мэнни Драгон уже побывала у Винисиуса Жуниора, Рафаэла Леау, Хави Симонса и Килиана Мбаппе.
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