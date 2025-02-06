ФОТО. Девушка рисует картины и продает топ-футболистам. Её работы – огонь

Художница Мэнни Драгон известна в кругу топовых футболистов мира.

Мэнни увлекается спортом и очень любит футбол, и поэтому монетизировала своё увлечение.

Футболисты заказывают у художницы свои портреты и платят за это хорошие деньги.

У Мэнни есть свой ритуал и договоренность со спортсменами/футболистами – каждую свою картину она передает лично в руки заказчика, побывав в гостях.

Таким образом, Мэнни Драгон уже побывала у Винисиуса Жуниора, Рафаэла Леау, Хави Симонса и Килиана Мбаппе.