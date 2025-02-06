Испания06 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:51
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ВИДЕО. Хет-трик. Торрес забил еще один гол Барселоны
Ферран Торрес оформил хет-трик
06 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:51
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В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
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На 30-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сделал хет-трик. Счет на табло – 0:4.
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