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Испания
06 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:51
179
0

ВИДЕО. Хет-трик. Торрес забил еще один гол Барселоны

Ферран Торрес оформил хет-трик

06 февраля 2025, 23:06 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:51
179
0
ВИДЕО. Хет-трик. Торрес забил еще один гол Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сделал хет-трик. Счет на табло – 0:4.

❗️ ВИДЕО. Хет-трик. Торрес забил еще один гол Барселоны

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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Валенсия - Барселона Ферран Торрес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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