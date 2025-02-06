В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

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На 23-й минуте матча полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил разгром. Счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании