Испания06 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:59
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ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании
Каталонский град не прекращает забивать
06 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:59
68
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В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в Telegram Sport.ua
На 23-й минуте матча полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил разгром. Счет на табло – 0:3.
❗️ ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании
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