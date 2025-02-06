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Испания
06 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:59
68
0

ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании

Каталонский град не прекращает забивать

06 февраля 2025, 22:55 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:59
68
0
ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

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На 23-й минуте матча полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес оформил разгром. Счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании

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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Валенсия - Барселона Фермин Лопес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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