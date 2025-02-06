Испания06 февраля 2025, 22:52 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:06
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ВИДЕО. Дубль есть. Ферран Торрес забил второй гол Барселоны
Хозяева не сделали выводы из недавнего разрома
06 февраля 2025, 22:52 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:06
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В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
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На 17-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сделал дубль. Счет на табло – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Дубль есть. Ферран Торрес забил второй гол Барселоны
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