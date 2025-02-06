ВИДЕО. Жена украинского топ-футболиста окунулась в ледяную ванную
Ангелина Забарная испробовала ice-bath
Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина, затестила на себе эффект «ice-bath».
Погружение тела в ледяную воду – это ежедневная рутина её мужа, которая помогает ему дисциплинировать себя и восстанавливать мышцы после тяжелых тренировок и матчей.
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Ангелина Забарная не смогла долго просидеть в воде, ограничившись быстрыми 10 секундами.
Илья может сидеть по несколько минут – футболист старается ежедневно выкладывать видео подобной закалки организма в свой tik-tok.
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