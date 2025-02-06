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Англия
06 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:10
121
0

ВИДЕО. Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом

В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде

06 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:10
121
0
ВИДЕО. Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля, в 22:00 проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» играют на стадионе «Энфилд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 34 мин.

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Тоттенхэм Коди Гакпо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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