Англия06 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:10
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ВИДЕО. Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом
В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде
06 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 23:10
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Вечером 6 февраля, в 22:00 проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» играют на стадионе «Энфилд».
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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.
На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.
ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 34 мин.
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