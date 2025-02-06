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Испания
06 февраля 2025, 22:38 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:39
68
0

ВИДЕО. Потребовалось 3 минуты. Торрес открыл счет в матче с Валенсией

Ферран Торес открыл счет в матче кубка Испании

06 февраля 2025, 22:38 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:39
68
0
ВИДЕО. Потребовалось 3 минуты. Торрес открыл счет в матче с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

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Уже на 3-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Потребовалось 3 минуты. Торрес открыл счет в матче с Валенсией

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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Валенсия - Барселона Ферран Торрес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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