Испания06 февраля 2025, 22:38 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:39
68
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ВИДЕО. Потребовалось 3 минуты. Торрес открыл счет в матче с Валенсией
Ферран Торес открыл счет в матче кубка Испании
06 февраля 2025, 22:38 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:39
68
0
В четверг, 6 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по киевскому времени.
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Уже на 3-й минуте матча нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счет в матче.
❗️ ВИДЕО. Потребовалось 3 минуты. Торрес открыл счет в матче с Валенсией
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