Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 мин принес победу Аль-Иттихаду
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
06.02.2025 17:05 – FT 2 : 0
Аль-Раед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
06 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:43
184
0

ВИДЕО. Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 мин принес победу Аль-Иттихаду

Аль-Иттихад опережает на три очка Аль-Хиляль, у которого есть игра в запасе

06 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:43
184
0
ВИДЕО. Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 мин принес победу Аль-Иттихаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 26 февраля состоялись матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад выиграл матч у Аль-Таавуна (2:1), победный гол забил знаменитый форвард Карим Бензема на 90+5 минуте

Гол и ассист Пьера-Эмерика Обамеянга принесли победу Аль-Кадисии над клубом Аль-Раед (2:0)

Аль-Иттихад опережает на три очка Аль-Хиляль, у которого есть игра в запасе.

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (46), Аль-Кадисия (41), Аль-Наср (38), Аль-Ахли (35), Аль-Шабаб (32).

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур, 6 февраля

Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Барроу, 45+10 – Аль-Обуд, 21, Бензема, 90+5

Аль-Кадисия – Аль-Раед – 2:0

Голы: Обамеянг, 45+3, Киньонес, 90+6

ВИДЕО. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 19 16 1 2 46 - 18 49
2 Аль-Хиляль 18 15 1 2 57 - 17 46
3 Аль-Кадисия 19 13 2 4 29 - 13 41
4 Аль-Наср Эр-Рияд 18 11 5 2 37 - 17 38
5 Аль-Ахли Джидда 18 11 2 5 32 - 15 35
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19 10 2 7 31 - 22 32
7 Аль-Рияд 18 8 4 6 21 - 25 28
8 Аль-Халидж 19 8 3 8 26 - 29 27
9 Аль-Таавун 19 6 6 7 19 - 18 24
10 Дамак 18 6 4 8 26 - 30 22
11 Аль-Иттифак 18 6 4 8 22 - 28 22
12 Аль-Холуд 18 5 4 9 24 - 33 19
13 Аль-Фейха 18 3 7 8 14 - 27 16
14 Аль-Ахдуд 18 4 3 11 21 - 30 15
15 Аль-Раед 19 4 2 13 21 - 34 14
16 Аль-Оруба 18 4 2 12 11 - 37 14
17 Аль-Вахда Мекка 18 3 4 11 22 - 42 13
18 Аль-Фатех 18 2 4 12 16 - 40 10
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
48’
Ali Abdullah Hazzazi (Аль-Кадисия) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
По теме:
Фиорентина – Интер Милан – 3:0. Падение чемпионов. Видео голов и обзор
Определены пары 1/4 финала Кубка Франции. Реймс чуть не вылетел от клуба D5
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Таавун Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Кадисия Аль-Раед видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Бокс | 06 февраля 2025, 08:25 7
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»

Барри Макгиган высказался о Мартине Баколе

Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Бокс | 06 февраля 2025, 10:01 0
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»

Александр Красюк поделился мнением о поединке с Мозесом Итаумой

ЯРМОЛЕНКО: «Мы остаемся после тренировок, и Буяльский показывает, как бить»
Футбол | 06.02.2025, 20:27
ЯРМОЛЕНКО: «Мы остаемся после тренировок, и Буяльский показывает, как бить»
ЯРМОЛЕНКО: «Мы остаемся после тренировок, и Буяльский показывает, как бить»
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Футбол | 07.02.2025, 01:38
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис | 06.02.2025, 06:01
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
05.02.2025, 04:05 1
Футбол
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 6
Футбол
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 6
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем