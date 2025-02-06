ВИДЕО. Вывел в лидеры. Гол Бензема на 90+5 мин принес победу Аль-Иттихаду
Аль-Иттихад опережает на три очка Аль-Хиляль, у которого есть игра в запасе
Вечером 26 февраля состоялись матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад выиграл матч у Аль-Таавуна (2:1), победный гол забил знаменитый форвард Карим Бензема на 90+5 минуте
Гол и ассист Пьера-Эмерика Обамеянга принесли победу Аль-Кадисии над клубом Аль-Раед (2:0)
Аль-Иттихад опережает на три очка Аль-Хиляль, у которого есть игра в запасе.
Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (46), Аль-Кадисия (41), Аль-Наср (38), Аль-Ахли (35), Аль-Шабаб (32).
Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур, 6 февраля
Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 1:2
Голы: Барроу, 45+10 – Аль-Обуд, 21, Бензема, 90+5
Аль-Кадисия – Аль-Раед – 2:0
Голы: Обамеянг, 45+3, Киньонес, 90+6
ВИДЕО. Гол Бензема на 90+5 минуте принес победу клубу Аль-Иттихад
There's only one Karim Benzema ⭐️#RoshnSaudiLeague | @Benzema pic.twitter.com/7a50OXlAnf— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 6, 2025
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|19
|16
|1
|2
|46 - 18
|49
|2
|Аль-Хиляль
|18
|15
|1
|2
|57 - 17
|46
|3
|Аль-Кадисия
|19
|13
|2
|4
|29 - 13
|41
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|18
|11
|5
|2
|37 - 17
|38
|5
|Аль-Ахли Джидда
|18
|11
|2
|5
|32 - 15
|35
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|10
|2
|7
|31 - 22
|32
|7
|Аль-Рияд
|18
|8
|4
|6
|21 - 25
|28
|8
|Аль-Халидж
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|9
|Аль-Таавун
|19
|6
|6
|7
|19 - 18
|24
|10
|Дамак
|18
|6
|4
|8
|26 - 30
|22
|11
|Аль-Иттифак
|18
|6
|4
|8
|22 - 28
|22
|12
|Аль-Холуд
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|13
|Аль-Фейха
|18
|3
|7
|8
|14 - 27
|16
|14
|Аль-Ахдуд
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|15
|Аль-Раед
|19
|4
|2
|13
|21 - 34
|14
|16
|Аль-Оруба
|18
|4
|2
|12
|11 - 37
|14
|17
|Аль-Вахда Мекка
|18
|3
|4
|11
|22 - 42
|13
|18
|Аль-Фатех
|18
|2
|4
|12
|16 - 40
|10
События матча
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