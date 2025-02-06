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06 февраля 2025, 21:43 |
2321
0

ФОТО. Экс-игрок Динамо рассказал как делил имущество с бывшей женой

Денис Бойко красиво попрощался с прошлым

06 февраля 2025, 21:43 |
2321
0
ФОТО. Экс-игрок Динамо рассказал как делил имущество с бывшей женой
Instagram. Денис Бойко с бывшей женой Валерией

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко рассказал как проходил развод и как делилось имущество с его бывшей женой Валерией.

Об этом 37-летний вратарь рассказал в интервью «Люкс-ФМ»: «У нас не было брачного договора, мы разделили ровно 50 на 50. Пожали руки, подписали договор и разошлись. Абсолютно все 50 на 50. У меня такая позиция. Мы прожили не один, не два и даже не пять лет вместе.

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У меня очень простое отношение к деньгам и ко всему остальному. Мы много времени были вместе и я считаю, что это справедливо – разойтись на равных условиях», – поделился Бойко.

У Дениса уже есть новая пассия, но её имя пока не раскрывается. Валерия уже успела родить ребенка от другого мужчины.

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фото lifestyle Денис Бойко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: YouTube
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