ФОТО. Экс-игрок Динамо рассказал как делил имущество с бывшей женой

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко рассказал как проходил развод и как делилось имущество с его бывшей женой Валерией.

Об этом 37-летний вратарь рассказал в интервью «Люкс-ФМ»: «У нас не было брачного договора, мы разделили ровно 50 на 50. Пожали руки, подписали договор и разошлись. Абсолютно все 50 на 50. У меня такая позиция. Мы прожили не один, не два и даже не пять лет вместе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У меня очень простое отношение к деньгам и ко всему остальному. Мы много времени были вместе и я считаю, что это справедливо – разойтись на равных условиях», – поделился Бойко.

У Дениса уже есть новая пассия, но её имя пока не раскрывается. Валерия уже успела родить ребенка от другого мужчины.