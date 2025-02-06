Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Барселона – Валенсия
Испания
06 февраля 2025, 21:30 |
790
0

Известны стартовые составы на матч Барселона – Валенсия

Матч 1/4 финала Кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени

06 февраля 2025, 21:30 |
790
0
Известны стартовые составы на матч Барселона – Валенсия
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встреча пройдет на Месталье в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Валенсия» – «Барселона»:

По теме:
Валенсия – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Хет-трик. Торрес забил еще один гол Барселоны
ВИДЕО. Это разгром. Фермин забил в ворота Валенсии в кубке Испании
Барселона Валенсия - Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис | 06 февраля 2025, 06:01 0
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова

Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Футбол | 06 февраля 2025, 19:32 7
Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж

Хозяева поля не оставили шансов гостям

Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Бокс | 06.02.2025, 07:50
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Футбол | 05.02.2025, 23:43
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании
Футбол | 06.02.2025, 22:29
Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании
Все решилось за тайм. Реал Сосьедад одолел Осасуну в кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 5
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 10
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем