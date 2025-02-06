Испания06 февраля 2025, 21:30 |
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Известны стартовые составы на матч Барселона – Валенсия
Матч 1/4 финала Кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени
06 февраля 2025, 21:30 |
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В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Встреча пройдет на Месталье в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Валенсия» – «Барселона»:
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