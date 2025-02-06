Известны стартовые составы на матч Барселона – Валенсия

В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Встреча пройдет на Месталье в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Валенсия» – «Барселона»: