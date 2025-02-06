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Кубок Турции
Болуспор
06.02.2025 15:00 – FT 1 : 4
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
06 февраля 2025, 20:36 | Обновлено 06 февраля 2025, 21:01
350
1

С дебютным голом Мораты. Галатасарай разгромил Болуспор в кубке Турции

Испанский нападающий забил дебютный гол за новый клуб

06 февраля 2025, 20:36 | Обновлено 06 февраля 2025, 21:01
350
1
С дебютным голом Мораты. Галатасарай разгромил Болуспор в кубке Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

В четверг, 6 февраля, состоялся матч кубка Турции между «Болуспором» и «Галатасараем».

Встречу принимал Болу Ататюрк в Болу.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, разгромили своего оппонента со счетом 4:1.

Дебютным голом за новый клуб отметился испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората.

После этого матча «Болуспор» с 2 очками занимает 5-е место группы. «Галатасарай» с 4 баллами занимаем 2-ю позицию в группе.

Кубок Турции. 2-й тур

Болуспор – Галтасарай – 1:4

Голы: Исгандарли, 12 – Мората, 24, Айдин, 44, Демир, 73, Кутуджу, 74

Фото матча:

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Альваро Мората Кубок Турции по футболу Галатасарай
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Милан избавился от своего третьего после Рейндерса и Пулишича бомбардира. Причем вся тройка показала прогресс при Фонсеке, Консейсау осталось и их куда-нибудь сплавить.
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