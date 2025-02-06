С дебютным голом Мораты. Галатасарай разгромил Болуспор в кубке Турции
Испанский нападающий забил дебютный гол за новый клуб
В четверг, 6 февраля, состоялся матч кубка Турции между «Болуспором» и «Галатасараем».
Встречу принимал Болу Ататюрк в Болу.
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Гости, подошедшие к матчу в статусе фаворита, разгромили своего оппонента со счетом 4:1.
Дебютным голом за новый клуб отметился испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората.
После этого матча «Болуспор» с 2 очками занимает 5-е место группы. «Галатасарай» с 4 баллами занимаем 2-ю позицию в группе.
Кубок Турции. 2-й тур
Болуспор – Галтасарай – 1:4
Голы: Исгандарли, 12 – Мората, 24, Айдин, 44, Демир, 73, Кутуджу, 74
Фото матча:
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