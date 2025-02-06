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Товарищеские матчи
06 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:56
447
0

ВИДЕО. Динамо и Шкендия обменялись голами за три минуты

Команды устроили результативный поединок

06 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:56
447
0
ВИДЕО. Динамо и Шкендия обменялись голами за три минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

6 февраля в Турции проходит товарищеский матч между «Динамо» Киев и северомакедонской «Шкендией».

На 84-й минуте Владислав Ванат оформил дубль. Александр Пихаленок отдал в штрафной площадке пас на Ваната, а тот без проблем переиграл голкипера.

Но через три минуты «динамовцы» снова привезли себе гол, и снова неудачные действия от Максима Дячука. Игрок получил мяч от партнеров в собственной штрафной и выбил прямо на игрока «Шкендии», тот с десяти метров «растрелял» ворота украинской команды.

Гол Ваната на 84-й минуте, гол Рамадани на 87-й

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шкендия Владислав Ванат Динамо Киев - Шкендия Максим Дячук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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