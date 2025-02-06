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  4. ВИДЕО. Дячук забил в свои ворота, но Ванат снова вывел киевлян вперед
Товарищеские матчи
06 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:51
469
1

ВИДЕО. Дячук забил в свои ворота, но Ванат снова вывел киевлян вперед

«Динамовцы» пропустили, но смогли реабилитироваться

06 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:51
469
1
ВИДЕО. Дячук забил в свои ворота, но Ванат снова вывел киевлян вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

6 февраля в Турции проходит товарищеский матч между «Динамо» Киев и северомакедонской «Шкендией».

Во втором тайме «динамовцы» пропустили, а точнее – забили в собственные ворота. На 68-й минуте Максим Дячук головой переправил мяч в девятку своих ворот.

На 78-й минуте Владислав Ванат, получив «кожаного» в штрафной площадке гостей, обыграл нескольких соперников, обошел голкипера и нанес удар. Защитник «Шкендии» пытался спасти ситуацию в подкате, но не смог.

В первом тайме счет в матче открыл Андрей Ярмоленко.

«Динамо» побеждает «Шкендию» со счетом 2:1.

Автогол Максима Дячука на 68-й минуте, а гол Владислава Ваната на 78-й

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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