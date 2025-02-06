ВИДЕО. Дячук забил в свои ворота, но Ванат снова вывел киевлян вперед

6 февраля в Турции проходит товарищеский матч между «Динамо» Киев и северомакедонской «Шкендией».

Во втором тайме «динамовцы» пропустили, а точнее – забили в собственные ворота. На 68-й минуте Максим Дячук головой переправил мяч в девятку своих ворот.

На 78-й минуте Владислав Ванат, получив «кожаного» в штрафной площадке гостей, обыграл нескольких соперников, обошел голкипера и нанес удар. Защитник «Шкендии» пытался спасти ситуацию в подкате, но не смог.

В первом тайме счет в матче открыл Андрей Ярмоленко.

«Динамо» побеждает «Шкендию» со счетом 2:1.

Автогол Максима Дячука на 68-й минуте, а гол Владислава Ваната на 78-й