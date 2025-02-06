«Прорабатываем все группы мышц». Тренер Буковины о первых днях сборов

«Буковина» начала активную подготовку ко второй части сезона. Футболисты усиленно работают в тренажерном зале. О необходимости таких упражнений рассказал тренер «Буковины» по физической подготовке Алексей Коновалов.

– На тренировке мы работаем над силой, отдельно прорабатываем все группы мышц для того, чтобы они были готовы получать необходимую физическую нагрузку и чтобы потом выдерживали все нагрузки на футбольном поле.

– В каком физическом состоянии находится команда в первые дни сборов и насколько ребята готовы получать большие нагрузки?

– Около 70% игроков нашей команды работали со мной на протяжении всего отпуска. Они поработали очень хорошо, набрались сил. Остальные не так активно занимавшиеся футболисты пока будут получать нагрузки с меньшим весом. У нас есть еще два месяца на подготовку, и за этот период мы успеем достаточно плодотворно поработать.

– Какую индивидуальную работу футболисты выполняли во время отпуска?

– Они очень много работали в тренажерном зале, который посещали минимум трижды в неделю. Также собирались поиграть в футбол три раза в неделю. В течение зимнего отпуска футболисты поддерживают свою физическую форму почти каждый день.

– Различаются ли нагрузки, учитывая игровые позиции футболистов? Условно говоря, голкиперам – одни упражнения, защитники работают над другими упражнениями, а нападающим – отдельная программа тренировок…

– Сейчас мы работаем над общей физической подготовкой, поэтому все делают одинаковый комплекс упражнений. Например, вес отличается не от амплуа, а от того, как игрок готов и как и сколько он работал в отпуске. А уже ближе к старту официальных матчей – да, упражнения для нападающего и голкипера, конечно, отличаются. Они имеют свои специальные упражнения и работают по отдельной программе.

– Почему на начальном этапе сборов вместе с тренировками на поле занятия в тренажерном зале не менее важны?

– Сейчас футбол не стоит на месте и развивается очень стремительно. И если вы посмотрите на все лучшие европейские клубы по топ-5 чемпионатам, то они выполняют работу в тренажерном зале каждый день, работая над силой и скоростью, над выносливостью. Современный футбол – силовой, нужно постоянно бегать на высоких скоростях 90 минут. Конечно, если у тебя не будет сил – ты не сможешь этого сделать, поэтому работать в тренажерном зале тоже очень важно.

– Приходится ли вам как-то дополнительно мотивировать ребят во время занятий?

– Ситуации бывают разные. Кому нужно дополнительно объяснить для чего нужны те или иные упражнения, как их выполнять и как они помогают, а есть такие футболисты, которые сам приходят и говорят: «Тренер, давайте еще поработаем дополнительно, мы еще хотим!» Такое стремление нужно иногда немного замедлять. Поэтому нужно постоянно корректировать: одним добавить работу, а другим, наоборот, немного убрать. Но все ребята работают очень усердно и добросовестно.