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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 16:57 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:08
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0

БИЛОВАР: «Микроклимат в Динамо хороший. Все подбадривают друг друга»

Защитник «Динамо» ответил на актуальные вопросы во время сборов в Турции

06 февраля 2025, 16:57 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:08
180
0
БИЛОВАР: «Микроклимат в Динамо хороший. Все подбадривают друг друга»
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар ответил на вопросы клубных СМИ после начала второй части сборов в Турции:

– Сегодня с основной командой «Динамо» занималось немало ребят из U19, как они проявляют себя?

– Это новые ребята, они еще не все понимают, но их понемногу подтягивают в первую команду. Если их вовлекают в основной состав, будем сотрудничать с ними.

– Что тяжелее всего при переходе с юношеской в ​​основную команду? Какая позиция самая сложная в этом плане?

– Честно, не могу сказать. Мне кажется, на какой позиции ты бы ни играл, переходить из детского во взрослый футбол всегда немного тяжеловато. Но для этого есть взрослые товарищи в команде, которые помогают и делают этот процесс немного легче.

– Команда вернулась к работе после матча с РФШ и нескольких выходных. Чего ожидаете от второй части сбора?

– Будем готовиться к матчам чемпионата. В частности, через тренировочный процесс и через тренировочные игры будем целенаправленно готовиться к игре с «Карпатами». Я думаю, мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату.

– Какой микроклимат в команде? На чем делали акцент в тренировочном процессе?

– Микроклимат очень хороший. Все ободряют друг друга, общаются. А над чем работали в тренировочном процессе, не могу сказать – это секрет (улыбается).

– Что подсказываете ребятам из юношеской команды? Подходят ли они к вам по советам?

– Целенаправленно не подходят, но если есть какие-то моменты в тренировочном процессе, то стараюсь подсказать, что могу.

– Вам уже 24 года. 5 февраля также родились Неймар и Криштиану Роналду, знали ли об этом?

– Да, я узнал это совпадение где-то лет в 11–12. Сразу отмечу, что мои родители не в честь Роналду меня назвали (улыбается). Они даже не знали, что такое футбол, пока я сам не ушел в секцию. Конечно, приятно родиться в один день с такими выдающимися игроками, хорошая компания, есть к чему стремиться.

– Как проанализируете прошедшие 23 года? Насколько вы удовлетворены собой в «Динамо»?

– Я в «Динамо» с 13 лет, за это время достиг первой команды – это раньше было моей мечтой. Честно говоря, я не думал, что когда-нибудь удастся ее осуществить, но получилось дойти до основного состава. Сейчас моя мечта играть как можно больше матчей за главную команду, прогрессировать и выигрывать все трофеи из «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кристиан Биловар учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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