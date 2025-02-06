В Испании клубы просят применить санкции к Реалу за критику судей

6 февраля состоялось заседание RFEF, на котором представители футбольных клубов Ла Лиги требовали от руководства чемпионата применить санкции против мадридского «Реала».

Об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, клубы выразили недовольство обвинениями в адрес судейской системы со стороны мадридцев. Большинство представителей команд считают, что «Реал» пытается оказать давление на арбитров.

Отмечается, что представителей королевского клуба на заседании не было.

Руководство «Реала» раскритиковало работу арбитров в матче против «Эспаньола» (0:1), указав на ряд грубых ошибок судей. В связи с этим мадридцы подали жалобу в Королевскую испанскую федерацию футбола.

Также стало известно, что судейская бригада во главе с Луисом Мединой Кантальехо была отстранена от обслуживания матчей Ла Лиги.