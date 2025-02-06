ВИДЕО. Андрей Ярмоленко пяткой переправил мяч в ворота Шкендии

6 февраля в Турции проходит товарищеский матч между «Динамо» Киев и северомакедонской «Шкендией».

Первые 30 минут команды играли без особой остроты, привыкая друг к другу.

А вот на 38-й минуте первый опасный момент от «Динамо» завершился взятием ворот. Максим Брагару, получив мяч на левом фланге, сделал прострельную передачу в штрафную площадку «Шкендии».

Там «кожаный» оказался у Андрея Ярмоленко, который, казалось, неудачно обработал его, но в итоге пяткой переправил в ворота соперника.

После первого тайма «Динамо» побеждает со счетом 1:0.

Видео гола доступно в телеграм-канале «Спортивний оглядач».

Гол на 38-й минуте