ВИДЕО. Андрей Ярмоленко пяткой переправил мяч в ворота Шкендии
«Динамо» проводит очередную контрольную игру
6 февраля в Турции проходит товарищеский матч между «Динамо» Киев и северомакедонской «Шкендией».
Первые 30 минут команды играли без особой остроты, привыкая друг к другу.
А вот на 38-й минуте первый опасный момент от «Динамо» завершился взятием ворот. Максим Брагару, получив мяч на левом фланге, сделал прострельную передачу в штрафную площадку «Шкендии».
Там «кожаный» оказался у Андрея Ярмоленко, который, казалось, неудачно обработал его, но в итоге пяткой переправил в ворота соперника.
После первого тайма «Динамо» побеждает со счетом 1:0.
Видео гола доступно в телеграм-канале «Спортивний оглядач».
Гол на 38-й минуте
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