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  4. ВИДЕО. Андрей Ярмоленко пяткой переправил мяч в ворота Шкендии
Товарищеские матчи
06 февраля 2025, 16:53 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:19
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ВИДЕО. Андрей Ярмоленко пяткой переправил мяч в ворота Шкендии

«Динамо» проводит очередную контрольную игру

06 февраля 2025, 16:53 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:19
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ВИДЕО. Андрей Ярмоленко пяткой переправил мяч в ворота Шкендии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля в Турции проходит товарищеский матч между «Динамо» Киев и северомакедонской «Шкендией».

Первые 30 минут команды играли без особой остроты, привыкая друг к другу.

А вот на 38-й минуте первый опасный момент от «Динамо» завершился взятием ворот. Максим Брагару, получив мяч на левом фланге, сделал прострельную передачу в штрафную площадку «Шкендии».

Там «кожаный» оказался у Андрея Ярмоленко, который, казалось, неудачно обработал его, но в итоге пяткой переправил в ворота соперника.

После первого тайма «Динамо» побеждает со счетом 1:0.

Видео гола доступно в телеграм-канале «Спортивний оглядач».

Гол на 38-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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