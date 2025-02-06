Шовковский объявил состав Динамо на игру со Шкендией

6-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором будут играть «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия».

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер киевского «Динамо» определился со стартовым составом.

«Динамо»: Нещерет, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пашко, Белый, Кабаев, Тымчик, Брагару, Задорожный.