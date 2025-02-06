Товарищеские матчи06 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:08
1861
1
Шовковский объявил состав Динамо на игру со Шкендией
Украинский клуб проводит очередную товарищескую игру
06 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:08
1861
1
6-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором будут играть «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия».
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Главный тренер киевского «Динамо» определился со стартовым составом.
«Динамо»: Нещерет, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пашко, Белый, Кабаев, Тымчик, Брагару, Задорожный.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 февраля 2025, 09:14 4
«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса
Теннис | 06 февраля 2025, 06:01 0
Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова
Бокс | 06.02.2025, 08:25
Футбол | 06.02.2025, 12:20
Футбол | 06.02.2025, 15:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А де основні гравці?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2025, 09:10 8
05.02.2025, 10:05 18
04.02.2025, 18:35 5
05.02.2025, 19:18 21
05.02.2025, 03:25 4
04.02.2025, 21:54 23
06.02.2025, 07:50 21
04.02.2025, 19:34 12