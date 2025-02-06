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Товарищеские матчи
06 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:08
1861
1

Шовковский объявил состав Динамо на игру со Шкендией

Украинский клуб проводит очередную товарищескую игру

06 февраля 2025, 15:45 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:08
1861
1
Шовковский объявил состав Динамо на игру со Шкендией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

6-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором будут играть «Динамо» Киев и северомакедонская «Шкендия».

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер киевского «Динамо» определился со стартовым составом.

«Динамо»: Нещерет, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Пашко, Белый, Кабаев, Тымчик, Брагару, Задорожный.

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Динамо Киев Александр Шовковский товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы Шкендия Динамо Киев - Шкендия
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Юрий Щербань
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