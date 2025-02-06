Игрок Лас-Пальмас приостанавливает карьеру из-за рецедива рака
Кириан Родригес впервые узнал о болезни три года назад
28-летний полузащитник испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес сообщил, что вынужден приостановить выступления из-за рецидива онкологического заболевания.
Об этом футболист заявил на пресс-конференции.
«Врачи сообщили мне, что произошел рецидив рака. Теперь нужно взять паузу, чтобы пройти соответствующее лечение. Меня ждет курс химиотерапии, чтобы продолжить борьбу с болезнью», - сказал Родригес.
Напомним, в 2022 году у Кириана Родригеса диагностировали лимфому Ходжкина. Почти год он боролся с болезнью и в итоге одолел ее. В январе 2023 года полузащитник вернулся к тренировкам.
Ранее сообщалось, что в январе из-за онкологического заболевания умерла игрок сборной Украины с футзала Таисия Бабенко.
Kirian Rodríguez: "Ayer me comunicaron que he recaído del cáncer. Tendré que volver a parar y pasar por otro tratamiento de quimioterapia para luchar contra la enfermedad"— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 6, 2025
🔸 https://t.co/mgWc1pHByx
💛💙 #FuerzaKIRIAN 💙💛#LaUniónDePorVida #LaUniónHaceLasPalmas pic.twitter.com/MVmQxocVzv
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