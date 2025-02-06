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Испания
06 февраля 2025, 14:35 |
375
0

Игрок Лас-Пальмас приостанавливает карьеру из-за рецедива рака

Кириан Родригес впервые узнал о болезни три года назад

06 февраля 2025, 14:35 |
375
0
Игрок Лас-Пальмас приостанавливает карьеру из-за рецедива рака
Getty Images/Global Images Ukraine. Кириан Родригес

28-летний полузащитник испанского «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес сообщил, что вынужден приостановить выступления из-за рецидива онкологического заболевания.

Об этом футболист заявил на пресс-конференции.

«Врачи сообщили мне, что произошел рецидив рака. Теперь нужно взять паузу, чтобы пройти соответствующее лечение. Меня ждет курс химиотерапии, чтобы продолжить борьбу с болезнью», - сказал Родригес.

Напомним, в 2022 году у Кириана Родригеса диагностировали лимфому Ходжкина. Почти год он боролся с болезнью и в итоге одолел ее. В январе 2023 года полузащитник вернулся к тренировкам.

Ранее сообщалось, что в январе из-за онкологического заболевания умерла игрок сборной Украины с футзала Таисия Бабенко.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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