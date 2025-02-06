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  4. Эксперт рассказал, кто из молодых украинцев близок к дебюту в Серии A
Италия
06 февраля 2025, 15:35 |
811
0

Эксперт рассказал, кто из молодых украинцев близок к дебюту в Серии A

Великих назвал ряд фамилий

06 февраля 2025, 15:35 |
811
0
Эксперт рассказал, кто из молодых украинцев близок к дебюту в Серии A
ФК Эмполи. Богдан Попов

Известный скаут Алекс Великих, который специализируется на итальянском футболе, отметил украинских игроков, которые вскоре могут заиграть в чемпионате Италии.

«В итальянских клубах есть ряд юношей, которые, уверен, смогут вскоре громко постучаться в двери главных команд своих клубов. К примеру, центральный нападающий Богдан Попов в «Эмполи» и форвард Демьян Есин в «Торино» уже попадали в заявки на матчи Серии А».

«Не стоит забывать и вингера Владислава Нагрудного, который удачно проводит матчи в чемпионате U-20 за «Кремонезе». Ищет свою игру и адаптируется нападающий Владислав Яворский в «Сампдории», – сказал Великих.

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Алекс Великих Серия A чемпионат Италии по футболу Богдан Попов Эмполи инсайд Торино
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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