Известный скаут: «Болонья опередила конкурентов в борьбе за Синчука»

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua поделился своим мнением относительно перехода 18-летнего вингера Геннадия Синчука из харьковского «Металлиста» в канадский «Монреаль» и оценил его перспективы стать игроком «Болоньи», а также рассказал о молодых украинских футболистах в итальянских клубах.

– Недавно Геннадий Синчук подписал контракт с «Монреалем». У этого клуба один владелец с «Болоньей». Как считаете, украинца брали с расчетом, что он вернется в Италию?

– Геннадий Синчук – игрок, несмотря на свою молодой возраст, уже несколько лет находится под скаутинговым интересом итальянских клубов. То, что он оказался в «Болонье», хоть и из-за отсутствия свободных слотов для футболистов, не имеющих паспорта Евросоюза в итальянском клубе на данный момент, Синчук поедет за игровой практикой в канадский «Монреаль», клуб также принадлежащий, что и Болонья итало-канадскому миллионеру Джо Сапуто.

Безусловно, сам факт того, что игрока решили покупать уже сейчас и даже зная, что нет свободных слотов для него сейчас в «Болонье», но все-таки подписали, думаю, говорит о том, что итальянский клуб в борьбе за украинского таланта «Металлиста» решил опередить конкурентов.

– По вашему мнению, Синчук имеет шансы проявить себя в Серии А?

– Синчук – интересный вингер. Думаю, не зря еще в бытность спортивного директора Джованни Сартори в «Аталанте» игрока отслеживали, и вот уже прийдя в «Болонью» директор смог получить футболиста. Сартори очень опытный спортивный специалист и его успехи в подборе талантливых игроков, зачастую малоизвестных широкой публике видно и по его работе в «Аталанте», а ранее и в «Кьево», так и по результатам «Болонье», которая не только провела матчи в Лиге Чемпионов, но и обладает рядом молодых, но уже очень привлекательных на рынке футболистов – Кастро и Домингес тому пример.

Такое умение подбирать игроков под проект, помноженное на умение доверять молодым, говорит о том, что и на Синчука в клубе рассчитывают. Считаю, сейчас Геннадий будет концентрироваться на изучение итальянского языка и на тактической подготовке теории футбола Италии – эти компоненты крайне важны для иностранного футболиста в Серии А и особенно для такого молодого игрока.

– Сейчас есть и другие молодые украинские футболисты в итальянских клубах. Кто из них может в ближайшее время дебютировать в чемпионате Италии? На кого стоит обратить внимание?

– В итальянских клубах есть ряд юношей, которые, уверен, смогут вскоре громко постучаться в двери главных команд своих клубов. К примеру, центральный нападающий Богдан Попов в «Эмполи» и форвард Демьян Есин в «Торино» уже попадали в заявки на матчи Серии А.

Не стоит забывать и вингера Владислава Нагрудного, который удачно проводит матчи в чемпионате U-20 за «Кремонезе». Ищет свою игру и адаптируется нападающий Владислав Яворский в «Сампдории».