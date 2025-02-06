Победу принес гол защитника. Шахтер U-19 обыграл Словакию U-19

Юношеская команда «Шахтера» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Алексея Белика встретилась со сборной Словакии U-19.

Тренерский штаб «оранжево-черных» активно использовал ротацию состава, чтобы все получили игровое время и необходимую нагрузку. Судьба поединка была решена на 85-й минуте, когда отличился защитник Егор Костюк.

7 февраля состоится заключительный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции – со швейцарским «Брюлем».

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

Словакия U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:1

Гол: Костюк (85)

«Шахтер» U-19: Баглай, Шелекета (Решетников, 46), Данковский (Онищук, 66), Башмарин (к) (Гарабажий, 80), Галонский (Стрильчук, 66), Давыденко (Бундаш, 66), Милокост (Костюк, 46), Балакай (Сметана, 46), Ломага (Мухамаду, 66), Середа (Тютюнов, 66), Калюжный (Петрук, 66).