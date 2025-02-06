Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победу принес гол защитника. Шахтер U-19 обыграл Словакию U-19
Молодежные турниры
06 февраля 2025, 12:48 |
217
0

Победу принес гол защитника. Шахтер U-19 обыграл Словакию U-19

Егор Костюк забил на 85-й минуте

06 февраля 2025, 12:48 |
217
0
Победу принес гол защитника. Шахтер U-19 обыграл Словакию U-19
ФК Шахтер

Юношеская команда «Шахтера» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Алексея Белика встретилась со сборной Словакии U-19.

Тренерский штаб «оранжево-черных» активно использовал ротацию состава, чтобы все получили игровое время и необходимую нагрузку. Судьба поединка была решена на 85-й минуте, когда отличился защитник Егор Костюк.

7 февраля состоится заключительный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции – со швейцарским «Брюлем».

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

Словакия U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:1

Гол: Костюк (85)

«Шахтер» U-19: Баглай, Шелекета (Решетников, 46), Данковский (Онищук, 66), Башмарин (к) (Гарабажий, 80), Галонский (Стрильчук, 66), Давыденко (Бундаш, 66), Милокост (Костюк, 46), Балакай (Сметана, 46), Ломага (Мухамаду, 66), Середа (Тютюнов, 66), Калюжный (Петрук, 66).

По теме:
Лидер и соперник Динамо в ЛЕ. Шахтер проведет еще два спарринга
Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк U-19 сборная Словакии по футболу U-19 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Бокс | 06 февраля 2025, 07:50 15
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?

Василий еще не планирует завершать карьеру

Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт
Футбол | 06 февраля 2025, 12:20 4
Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт
Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт

Валерий Василенко – о сыне легенды футбола, который и сам может стать легендой

ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда
Теннис | 06.02.2025, 06:33
ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда
ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Другие виды | 05.02.2025, 19:24
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Футбол | 05.02.2025, 19:18
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
05.02.2025, 01:35 3
Футбол
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 8
Бокс
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
04.02.2025, 14:48 5
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
04.02.2025, 12:49 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем