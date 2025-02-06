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  4. Президент клуба УПЛ: «Наши игроки стали востребованными на рынке»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 12:03 |
245
0

Президент клуба УПЛ: «Наши игроки стали востребованными на рынке»

Иван Надеин прокомментировал трансферы ровенского «Вереса»

06 февраля 2025, 12:03 |
245
0
Президент клуба УПЛ: «Наши игроки стали востребованными на рынке»
Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился впечатлениями от трансферной политики клуба:

– О трансфере Яго Сикейры. Футболист «Верес» впервые перешел в зарубежный клуб. Как оцениваете произошедшее?

– Это хороший сигнал для футболистов. В «Верес» можно прийти и из «Вереса» можно уйти в хороший чемпионат за границей – в более финансово мощный клуб.

Марко Мрвальевич – поехал в аренду в Польшу. Уверен, теперь нам будет легче подписывать игроков. В том числе – иностранцев. Потому что они будут понимать, что через «Верес» можно сделать шаг вперед. Видите, как только у нас появился результат – наши игроки стали востребованными на рынке.

Сколько мы получили за трансфер Яго Сиккейры? По договоренности, не можем разглашать эту информацию. Видел разные цифры в сети интернет. Но могу сказать, что они не соответствуют действительности, – прокомментировал Иван Надеин.

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Верес Ровно Иван Надеин Марко Мрвальевич Яго Сикейра Аугусто трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Верес
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