Президент клуба УПЛ: «Наши игроки стали востребованными на рынке»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился впечатлениями от трансферной политики клуба:

– О трансфере Яго Сикейры. Футболист «Верес» впервые перешел в зарубежный клуб. Как оцениваете произошедшее?

– Это хороший сигнал для футболистов. В «Верес» можно прийти и из «Вереса» можно уйти в хороший чемпионат за границей – в более финансово мощный клуб.

Марко Мрвальевич – поехал в аренду в Польшу. Уверен, теперь нам будет легче подписывать игроков. В том числе – иностранцев. Потому что они будут понимать, что через «Верес» можно сделать шаг вперед. Видите, как только у нас появился результат – наши игроки стали востребованными на рынке.

Сколько мы получили за трансфер Яго Сиккейры? По договоренности, не можем разглашать эту информацию. Видел разные цифры в сети интернет. Но могу сказать, что они не соответствуют действительности, – прокомментировал Иван Надеин.