Украина. Премьер лига06 февраля 2025, 12:10 |
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Лидер и соперник Динамо в ЛЕ. Шахтер проведет еще два спарринга
Сыграют против Зимбру и РФШ
06 февраля 2025, 12:10 |
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Шахтер после завершения выступлений в Лиге чемпионов продолжает подготовку к возобновлению УПЛ.
Команда Марино Пушича согласовала проведение еще двух контрольных матчей: 9 февраля Шахтер сыграет с лидером футбола Молдовы Зимбру, а на 13 февраля запланирована игра с командой РФШ Латвия, которая была соперником Динамо Киев в Лиге Европы.
Шахтер первый матч УПЛ в 2025 году сыграет 24 февраля с Левым Берегом.
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