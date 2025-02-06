Лидер и соперник Динамо в ЛЕ. Шахтер проведет еще два спарринга

Шахтер после завершения выступлений в Лиге чемпионов продолжает подготовку к возобновлению УПЛ.

Команда Марино Пушича согласовала проведение еще двух контрольных матчей: 9 февраля Шахтер сыграет с лидером футбола Молдовы Зимбру, а на 13 февраля запланирована игра с командой РФШ Латвия, которая была соперником Динамо Киев в Лиге Европы.

Шахтер первый матч УПЛ в 2025 году сыграет 24 февраля с Левым Берегом.