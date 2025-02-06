Защитник Динамо: «Не думал, что когда-нибудь буду в первой команде киевлян»

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар ответил на вопросы клубных СМИ после начала второй части сборов в Турции.

– Команда вернулась к работе после матча с РФШ и нескольких выходных. Чего ожидаете от второй части сбора?

– Будем готовиться к матчам чемпионата. В частности, через тренировочный процесс и через тренировочные игры будем целенаправленно готовиться к игре с «Карпатами». Я думаю, мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату.

– Вам уже 24 года. 5 февраля также родились Неймар и Криштиану Роналду, знали ли об этом?

– Да, я узнал это совпадение где-то лет в 11-12. Сразу отмечу, что мои родители не в честь Роналду меня назвали (улыбается). Они даже не знали, что такое футбол, пока я сам не пошел в секцию. Конечно, приятно родиться в один день с такими выдающимися игроками, хорошая компания, есть к чему стремиться.

– Как проанализируете прошедшие 23 года? Насколько вы удовлетворены собой в «Динамо»?

– Я в «Динамо» с 13 лет, за это время достиг первой команды – это раньше было моей мечтой. Честно говоря, я не думал, что когда-нибудь удастся ее осуществить, но получилось дойти до основного состава. Сейчас моя мечта играть как можно больше матчей за главную команду, прогрессировать и выигрывать все трофеи с «Динамо».

В нынешнем сезоне Биловар провел 20 матчей.