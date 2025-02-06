Бриошен – Ницца – 2:1. Сенсация от клуба из четвертой лиги. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции
5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Франции представитель четвертого дивизиона «Бриошен» неожиданно одолел «Ниццу», вырвав победу в концовке встречи.
Гости больше владели мячом, чаще били по воротам и вели в счете до 88-й минуты, когда позволили сопернику восстановить паритет.
Однако, на этом приключения «Ниццы» не закончились – Буден оформил дубль и позволил «Бриошен» пробиться в следующий раунд.
Кубок Франции. 1/8 финала, 5 февраля
Бриошен [D4] – Ницца – 2:1
Голы: Уго Буден, 88, 90+7 – Луше, 55
Видеообзор матча:
События матча
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