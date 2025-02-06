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Кубок Франции
Бриошен
05.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
Ницца
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Кубок Франции
06 февраля 2025, 08:31 |
120
0

Бриошен – Ницца – 2:1. Сенсация от клуба из четвертой лиги. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции

06 февраля 2025, 08:31 |
120
0
Бриошен – Ницца – 2:1. Сенсация от клуба из четвертой лиги. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриошен – Ницца

5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Франции представитель четвертого дивизиона «Бриошен» неожиданно одолел «Ниццу», вырвав победу в концовке встречи.

Гости больше владели мячом, чаще били по воротам и вели в счете до 88-й минуты, когда позволили сопернику восстановить паритет.

Однако, на этом приключения «Ниццы» не закончились – Буден оформил дубль и позволил «Бриошен» пробиться в следующий раунд.

Кубок Франции. 1/8 финала, 5 февраля

Бриошен [D4] – Ницца – 2:1

Голы: Уго Буден, 88, 90+7 – Луше, 55

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Хьюго Буден (Бриошен).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Хьюго Буден (Бриошен).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Том Луше (Ницца).
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Кубок Франции по футболу Ницца видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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