5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Франции представитель четвертого дивизиона «Бриошен» неожиданно одолел «Ниццу», вырвав победу в концовке встречи.

Гости больше владели мячом, чаще били по воротам и вели в счете до 88-й минуты, когда позволили сопернику восстановить паритет.

Однако, на этом приключения «Ниццы» не закончились – Буден оформил дубль и позволил «Бриошен» пробиться в следующий раунд.

Кубок Франции. 1/8 финала, 5 февраля

Бриошен [D4] – Ницца – 2:1

Голы: Уго Буден, 88, 90+7 – Луше, 55

Видеообзор матча: