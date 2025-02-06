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Турция
06 февраля 2025, 02:33 | Обновлено 06 февраля 2025, 02:34
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«Сыграл хорошо». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Зубкова

Трабзонспор сыграл вничью с Искендерунспором со счетом 2:2

06 февраля 2025, 02:33 | Обновлено 06 февраля 2025, 02:34
101
1
«Сыграл хорошо». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Зубкова
ФК Трабзонспор

5 февраля в матче второго тура группового этапа Кубка Турции «Искендерунспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» со счетом 2:2.

С самого начала матча на 27-й минуте Бешир открыл счет для «Искендерунспора». Во втором тайме на 46-й минуте украинский полузащитник Александр Зубков дебютировал за «Трабзонспор». Его подача с углового на 50-й минуте привела к первому голу в матче, который забил Арсений Батагов. Однако уже на 55-й минуте Бешир вновь вывел хозяев вперед. На 70-й минуте Даниил Сикан ассистировал на второй гол «Трабзонспора», который забил Дестан, и матч закончился ничьей.

Фанатам «Трабзонспора» понравился дебют Зубков, но они считают, что команда сыграла очень плохо. Однако к украинцам претензий нет.

Colmanın Bandanası: «Руководство в отставку!».

Mackalidoktor: «Статистика Зубкова против Искендерунспор: 7 передач в штрафную, 0 точных. 48 неточных пасов, два неудачных дриблинга, 5 неточных ударов. После потерянного мяча соперник создал 100%-й голевой момент».

Valery Legasov: «Я болею за «Трабзонспор» уже 35 лет, и такого позора я еще не видел. Шенол Гюнеш отставка».

Adnan Ahmet Aksoy: «Я бы до утра наблюдал за Зубковым на поле, у него такие хорошие ноги, как и у Сикана».

Mahmut Erhan Hançer: «Я думаю, что Зубков – очень хороший трансфер».

Yavuz Demirci: «Оба были хороши, Зубков не опустится ниже определенного уровня, Сикану нужно еще немного развиваться, но я думаю, что он будет играть, учитывая качество нашего состава».

Özgür Hasan ALTUNCU: «Пусть Зубков и Сикан сядут на скамейку запасных, никто из них не может стать частью этой команды».

GeneBen21: «Этой команде действительно нужен нападающий. Сегодня с передач Зубкова как минимум два мяча могли бы стать голами».

Ömer Faruk Özcan: «Да что за ерунда, Сикан заставил Эниса Дестана забить гол (если бы мы поставили туда мешок, он бы в него попал и был бы гол). Батагов забил, Зубков сыграл очень хорошо».

Uğur Kethuda: «Зубков мне совсем не нравится».

Capitan Messi: «Сикан и Зубков – хорошие приобретения, но у «Трабзонспора» до сих пор нет явного завершителя. С Банзой и Энисом победы не будет».

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Трабзонспор дебют Кубок Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Искендерунспор реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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pfk_alexandria
У них что этот Трабзонспор  типа как наше Динамо теперь?)
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