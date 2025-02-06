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  4. Маркета Вондроушова – Белинда Бенчич. Прогноз на матч WTA 500 в Абу-Даби
WTA
06 февраля 2025, 02:05 |
21
0

Маркета Вондроушова – Белинда Бенчич. Прогноз на матч WTA 500 в Абу-Даби

Поединок состоится 6 февраля в 11:00 по Киеву

06 февраля 2025, 02:05 |
21
0
Маркета Вондроушова – Белинда Бенчич. Прогноз на матч WTA 500 в Абу-Даби
Коллаж Sport.ua

6 февраля, на солидном турнире в Абу-Даби, свою встречу проведут Маркета Вондроушова (WTA 37) и Белинда Бенчич (WTA 157). Старт матча запланирован на 11:00 по киевскому времени.

Маркета Вондроушова

Чешская спортсменка хорошо знакома любителям тенниса, на ее счету есть один шлем, а также «серебро» Олимпиады. Начало сезона у Водроушовой тревожное. В Алелаиде она снялась из-за травмы в матче против Динары Шнайдер, хотя взяла первый сет 6:4, а во втором был счет 1:1. Именно из-за травмы спортсменка пропустила Aus Open, а пропускать мейджоры всегда обидно.

В Абу-Даби Маркета пока играет хорошо, здесь она прошла известную и молодую британку Эмму Радукану – 6:3, 6:4. Отличный матч чешка выдала против Юлии Путинцевой, выиграв 6:2, 6:3.

Вондроушова немало ошибается на этом турнире, за два матча она допустила 15 двойных ошибок. Только 43% мячей попало сразу в корт при первой подаче в матче против Путинцевой. Спортсменке 25 лет, она в расцвете сил, если избежать травм, есть шанс вернуться в топ-10.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка практически пропустила прошлый сезон, сумев провести всего десять матчей. Бенчич часто мешали травмы, хотя долгое время она была стабильным игроком топ-20.

В этом сезоне спортсменка уже успела провести 12 матчей, одержав в них девять побед. Солидно выступила швейцарка на Australian Open, где сумела дойти до четвертого круга, там она проиграла в трех сетах сильной Коко Гофф.

На этом турнире Бенчич уже прошла двух соперниц, в первом круге спортсменка одолела Ребекку Шрамкову – 6:2, 3:6, 6:1. Во втором круге швейцарка уничтожила нейтралку Веронику Кудерметову – 6:0, 6:0.

Бенчич 27 лет, когда она здорова, то способна показывать теннис высокого уровня. Швейцарка не славится феноменальной подачей, хотя есть хорошая техника и опыт.

Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Личные встречи

Теннисистки играли между собой четыре раза, пока счет 3:1 в пользу Бенчич. Главная их битва состоялась в финале Олимпийских игр в Токио в 2021 году, тогда Вондроушова уступила в трех сетах – 5:7, 6:2, 3:6.

Прогноз

Встречаются две сильные и опытные теннисистки, у которых старые счеты. Явного фаворита в этой паре нет, на Вондроушову можно поставить с коэффициентом 2,1, успех Бенчич оценивается в 1,75. Я думаю, здесь будет упорная борьба, а игра наверняка затянется, логичной выглядит ставка тотал больше 20,5 геймов за 1,65.

Прогноз Sport.ua
Маркета Вондроушова
06.02.2025 -
11:00
Белинда Бенчич
Тотал геймов больше 20.5 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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