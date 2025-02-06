С Яремчуком на замене. Олимпиакос вышел в полуфинал Кубка Греции
Команда украинцы минимально одолела «Панатинаикос»
5 января был сыгран ответный матч 1/4 финала Кубка Греции между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».
Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Георгиос Караискакис» в Пирее.
В первом матче коллективы победителя не определили – 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок завершился минимальной победой «Олимпиакос» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал 18-летний полузащитник Христос Музакитис, на 90+4 решивший судьбу встречи.
Украинец Роман Яремчук начал игру со скамьи запасник, однако тренер «Олимпиакоса» так и не выпустил нападающего в течение матча.
В следующем раунде команда украинца будет играть против клуба АЕК.
Кубок Греции. 1/4 финала, 2-й матч
«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 1:0
Гол: Музакитис, 90+4
🔴⚪🦁 Είμαστε στα ημιτελικά! pic.twitter.com/jqgFQ2Tyec— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 5, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира рассказал о платформе Ready to fight и ее пользе для боксеров
Главным фаворитом на награду считается Мохамед Салах