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Греция
06 февраля 2025, 01:24 | Обновлено 06 февраля 2025, 01:30
19
0

С Яремчуком на замене. Олимпиакос вышел в полуфинал Кубка Греции

Команда украинцы минимально одолела «Панатинаикос»

06 февраля 2025, 01:24 | Обновлено 06 февраля 2025, 01:30
19
0
С Яремчуком на замене. Олимпиакос вышел в полуфинал Кубка Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

5 января был сыгран ответный матч 1/4 финала Кубка Греции между командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Георгиос Караискакис» в Пирее.

В первом матче коллективы победителя не определили – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок завершился минимальной победой «Олимпиакос» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал 18-летний полузащитник Христос Музакитис, на 90+4 решивший судьбу встречи.

Украинец Роман Яремчук начал игру со скамьи запасник, однако тренер «Олимпиакоса» так и не выпустил нападающего в течение матча.

В следующем раунде команда украинца будет играть против клуба АЕК.

Кубок Греции. 1/4 финала, 2-й матч

«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 1:0

Гол: Музакитис, 90+4

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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