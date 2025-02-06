6 февраля легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отпраздновал свой День рождения. Форварду клуба «Аль-Наср» исполнилось 40 лет.

Вечером после тренировок португалец собрал родных и близких людей в ресторане, чтобы отметить столь важное событие.

Криштиану был полон положительных эмоций, что станцевал под песню «Happy birthday» перед тем, как задуть свечи на тортах.

Интересно, что один из тортов подарили представители команды «Аль-Наср». На кондитерском изделии, кроме эмблемы клуба, изображены фотографии Роналду с детства или молодых лет.

ВИДЕО. Праздничный танец Роналду в день своего рождения