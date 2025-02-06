Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Праздничный танец Роналду в день своего рождения
Другие новости
06 февраля 2025, 03:17 | Обновлено 06 февраля 2025, 03:23
147
0

ВИДЕО. Праздничный танец Роналду в день своего рождения

Криштиану весело отпраздновал 40-летие

06 февраля 2025, 03:17 | Обновлено 06 февраля 2025, 03:23
147
0
ВИДЕО. Праздничный танец Роналду в день своего рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

6 февраля легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отпраздновал свой День рождения. Форварду клуба «Аль-Наср» исполнилось 40 лет.

Вечером после тренировок португалец собрал родных и близких людей в ресторане, чтобы отметить столь важное событие.

Криштиану был полон положительных эмоций, что станцевал под песню «Happy birthday» перед тем, как задуть свечи на тортах.

Интересно, что один из тортов подарили представители команды «Аль-Наср». На кондитерском изделии, кроме эмблемы клуба, изображены фотографии Роналду с детства или молодых лет.

ВИДЕО. Праздничный танец Роналду в день своего рождения

По теме:
Игрок Александрии: «Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся»
Пирс Морган назвал лучшего футболиста в истории. Месси или Роналду?
Криштиану РОНАЛДУ: «Я туда точно не вернусь»
Криштиану Роналду день рождения видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Футбол | 05 февраля 2025, 19:18 20
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании

Украинец вряд ли сыграет в полуфинале, если «Реал» туда попадет

Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Бокс | 05 февраля 2025, 13:03 0
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»

Украинский боксер рассказал о влиянии спонсоров и рекламных контрактов

«Сыграл хорошо». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Зубкова
Футбол | 06.02.2025, 02:33
«Сыграл хорошо». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Зубкова
«Сыграл хорошо». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Зубкова
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Теннис | 05.02.2025, 11:26
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Футбол | 05.02.2025, 22:01
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
04.02.2025, 11:01 13
Футбол
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 9
Футбол
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
04.02.2025, 07:12 3
Бокс
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
04.02.2025, 18:35 5
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем