Испания05 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:34
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ВИДЕО. Вырвали победу. Гарсия забил на последней минуте матча
Гонсало Гарсия забил очень важный гол
05 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:34
77
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В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча Гонсало Гарсия забил третий гол «Реала». Счет на табло – 2:3.
❗️ ВИДЕО. Вырвали победу. Гарсия забил на последней минуте матча
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