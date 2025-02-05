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Испания
05 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:34
77
0

ВИДЕО. Вырвали победу. Гарсия забил на последней минуте матча

Гонсало Гарсия забил очень важный гол

05 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:34
77
0
ВИДЕО. Вырвали победу. Гарсия забил на последней минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте матча Гонсало Гарсия забил третий гол «Реала». Счет на табло – 2:3.

❗️ ВИДЕО. Вырвали победу. Гарсия забил на последней минуте матча

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Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Леганес - Реал видео голов и обзор Реал - Леганес Гонсало Гарсия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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