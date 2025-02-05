В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».

Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел во втором тайме.

На 72-й минуте счет в матче 3:1 сделал новичок «Милана» Жоау Феликс, который на правах аренды перешел зимой в итальянский клуб.

ВИДЕО. Милан забил третий гол Роме с Довбиком. Первый мяч от Феликса