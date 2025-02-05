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Англия
05 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:44
91
0

ВИДЕО. Ошибка защиты. Гордон увеличил перевес Ньюкасла над Арсеналом

Сороки практически гарантировали себе выход в финал Кубка лиги

05 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:44
91
0
ВИДЕО. Ошибка защиты. Гордон увеличил перевес Ньюкасла над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 февраля, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» играют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

На 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок, 2:0.

ГОЛ! 2:0. Энтони Гордон, 52 мин

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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ньюкасл - Арсенал Энтони Гордон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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