ВИДЕО. Ошибка защиты. Гордон увеличил перевес Ньюкасла над Арсеналом

Вечером 5 февраля, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» играют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

На 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок, 2:0.

ГОЛ! 2:0. Энтони Гордон, 52 мин