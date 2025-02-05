Англия05 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:44
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ВИДЕО. Ошибка защиты. Гордон увеличил перевес Ньюкасла над Арсеналом
Сороки практически гарантировали себе выход в финал Кубка лиги
05 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:44
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Вечером 5 февраля, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ньюкасл» и «Арсенал» играют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
На 52-й минуте Энтони Гордон после грубой ошибки защиты увеличил перевес сорок, 2:0.
ГОЛ! 2:0. Энтони Гордон, 52 мин
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