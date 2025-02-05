ВИДЕО. Довбик забил на Сан-Сиро! Артем вернул Рому в игру против Милана

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».

Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел во втором тайме.

На 54-й минуте Артем отыграл один гол в матче! «Милан» побеждает 2:1.

Этот гол стал для Артема 13-м за «волков» в этом сезоне. В его активе также три ассиста.

ВИДЕО. Довбик вышел и сразу забил гол Милану в Кубке Италии!