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  4. ВИДЕО. Довбик забил на Сан-Сиро! Артем вернул Рому в игру против Милана
Италия
05 февраля 2025, 23:22 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:25
2126
1

ВИДЕО. Довбик забил на Сан-Сиро! Артем вернул Рому в игру против Милана

Артем отличился на 54-й минуте

05 февраля 2025, 23:22 | Обновлено 05 февраля 2025, 23:25
2126
1
ВИДЕО. Довбик забил на Сан-Сиро! Артем вернул Рому в игру против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».

Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе и вышел во втором тайме.

На 54-й минуте Артем отыграл один гол в матче! «Милан» побеждает 2:1.

Этот гол стал для Артема 13-м за «волков» в этом сезоне. В его активе также три ассиста.

ВИДЕО. Довбик вышел и сразу забил гол Милану в Кубке Италии!

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Милан Рома Рим Кубок Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор Милан - Рома
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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fedd1979
Дожився, що став дублером незабивного Шамуродова. Кожен гол як не з пенальті, то з метра в порожні ворота
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