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  4. ВИДЕО. Надо выпускать Довбика. Рома горит от Милана в Кубке 0:2
Италия
05 февраля 2025, 22:50 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:53
493
2

ВИДЕО. Надо выпускать Довбика. Рома горит от Милана в Кубке 0:2

Абрахам оформил дубль

05 февраля 2025, 22:50 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:53
493
2
ВИДЕО. Надо выпускать Довбика. Рома горит от Милана в Кубке 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».

Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе.

На 42-й минуте удвоил преимущество миланцев Тэмми Абрахам, который оформил дубль. Отметим, что Абрахам в прошлом сезоне был основным форвардом «волков», а после прихода Довбика покинул клуб.

ВИДЕО. Надо выпускать Довбика. Рома горит от Милана в Кубке 0:2

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Милан Рома Рим Кубок Италии по футболу Артем Довбик Тэмми Абрахам видео голов и обзор Милан - Рома
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Falko
Дмитро Олійник ще і Ванга ))
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ivankondrat96
Ну ось Довбик і забив. Може Раньєрі трохи прорахувався зі складом
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0
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