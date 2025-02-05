Италия05 февраля 2025, 22:50 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:53
493
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ВИДЕО. Надо выпускать Довбика. Рома горит от Милана в Кубке 0:2
Абрахам оформил дубль
05 февраля 2025, 22:50 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:53
493
2
В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».
Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе.
На 42-й минуте удвоил преимущество миланцев Тэмми Абрахам, который оформил дубль. Отметим, что Абрахам в прошлом сезоне был основным форвардом «волков», а после прихода Довбика покинул клуб.
ВИДЕО. Надо выпускать Довбика. Рома горит от Милана в Кубке 0:2
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Комментарии 2
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Дмитро Олійник ще і Ванга ))
Ну ось Довбик і забив. Може Раньєрі трохи прорахувався зі складом
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