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  4. ВИДЕО. Не хватило совсем немного. Лунин пропустил гол с пенальти
Испания
05 февраля 2025, 22:43 |
1358
4

ВИДЕО. Не хватило совсем немного. Лунин пропустил гол с пенальти

«Леганес» сократил отставание

05 февраля 2025, 22:43 |
1358
4
ВИДЕО. Не хватило совсем немного. Лунин пропустил гол с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте матча Хуан Крус реализовал пенальти, поставленный в ворота Андрея Лунина, тем самым сократив отставание «Леганеса» в счете. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Не хватило совсем немного. Лунин пропустил гол с пенальти

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Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Леганес - Реал видео голов и обзор Реал - Леганес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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