Англия05 февраля 2025, 22:34 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:44
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ВИДЕО. Сороки впереди. Мерфи открыл счет для Ньюкасла в игре с Арсеналом
Хозяева поля добавили к гандикапу в два мяча в полуфинале еще один гол
05 февраля 2025, 22:34 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:44
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Вечером 5 февраля, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ньюкасл» и «Арсенал» играют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для сорок, 1:0.
ГОЛ! 1:0. Джейкоб Мерфи, 19 мин
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