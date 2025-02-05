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  4. ВИДЕО. Сороки впереди. Мерфи открыл счет для Ньюкасла в игре с Арсеналом
Англия
05 февраля 2025, 22:34 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:44
32
1

ВИДЕО. Сороки впереди. Мерфи открыл счет для Ньюкасла в игре с Арсеналом

Хозяева поля добавили к гандикапу в два мяча в полуфинале еще один гол

05 февраля 2025, 22:34 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:44
32
1
ВИДЕО. Сороки впереди. Мерфи открыл счет для Ньюкасла в игре с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 февраля, проходит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» и «Арсенал» играют в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе в Лондоне «сороки» одолели «канониров» на выезде со счетом 2:0.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

На 19-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет для сорок, 1:0.

ГОЛ! 1:0. Джейкоб Мерфи, 19 мин

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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Арсенал Джейкоб Мерфи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Stan S.
Сороки против Дятлов. Без яиц.
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