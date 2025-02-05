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Испания
05 февраля 2025, 22:36 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:39
741
0

ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско на первой минуте в Кубке Испании

«Леганес» мог шокировать мадридцев уже в дебюте матча

05 февраля 2025, 22:36 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:39
741
0
ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско на первой минуте в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

В стартовом составе Реала вышел украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который спас «королевский клуб» уже на 1-й минуте от пропущенного гола после провала в защите.

Мадридцы уже успели забить дважды и повели в счете 2:0.

ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско не первой минуте в Кубке Испании

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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