ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско на первой минуте в Кубке Испании
«Леганес» мог шокировать мадридцев уже в дебюте матча
В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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В стартовом составе Реала вышел украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который спас «королевский клуб» уже на 1-й минуте от пропущенного гола после провала в защите.
Мадридцы уже успели забить дважды и повели в счете 2:0.
ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско не первой минуте в Кубке Испании
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