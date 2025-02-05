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Италия
05 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:36
212
0

ВИДЕО. Довбика нет, проблемы – есть. Рома пропустила от Милана в Кубке

Миланцы первыми открыли счет в поединке

05 февраля 2025, 22:29 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:36
212
0
ВИДЕО. Довбика нет, проблемы – есть. Рома пропустила от Милана в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором играют «Милан» и «Рома».

Игра проходит в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч в запасе.

На 16-й минуте открыл счет в матче нападающий миланцев Тэмми Абрахам, который забил своей бывшей команде.

ВИДЕО. Довбыка нет, проблемы – есть. Рома пропустила от Милана в Кубке

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Тэмми Абрахам Милан Рома Рим Кубок Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор Милан - Рома
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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