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  4. ВИДЕО. Увеличил отрыв. Эндрик забил второй гол Реала
Испания
05 февраля 2025, 22:30 |
97
0

ВИДЕО. Увеличил отрыв. Эндрик забил второй гол Реала

Бразильскому форварду помог забить отскок от ноги Тапии

05 февраля 2025, 22:30 |
97
0
ВИДЕО. Увеличил отрыв. Эндрик забил второй гол Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте матча бразильский нападающий гостей Эндрик удвоил преимущество своей команды в счете, забив после отскока от ноги игрока «Леганеса».

❗️ ВИДЕО. Увеличил отрыв. Эндрик забил второй гол Реала

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Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Леганес - Реал видео голов и обзор Реал - Леганес Эндрик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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