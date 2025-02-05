Испания05 февраля 2025, 22:30 |
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ВИДЕО. Увеличил отрыв. Эндрик забил второй гол Реала
Бразильскому форварду помог забить отскок от ноги Тапии
05 февраля 2025, 22:30 |
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В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На 25-й минуте матча бразильский нападающий гостей Эндрик удвоил преимущество своей команды в счете, забив после отскока от ноги игрока «Леганеса».
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