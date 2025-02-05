В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте матча бразильский нападающий гостей Эндрик удвоил преимущество своей команды в счете, забив после отскока от ноги игрока «Леганеса».

❗️ ВИДЕО. Увеличил отрыв. Эндрик забил второй гол Реала