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Испания
05 февраля 2025, 22:22 |
134
0

ВИДЕО. Индивидуальный класс. Модрич открыл счет в матче с Леганесом

Хорватский полузащитник открыл счет в матче 1/4 финала Кубка Испании

05 февраля 2025, 22:22 |
134
0
ВИДЕО. Индивидуальный класс. Модрич открыл счет в матче с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте матча хорватский полузащитник гостей Лука Модрич открыл счет в матче, красиво пробив шведой после паса Родриго.

❗️ ВИДЕО. Индивидуальный класс. Модрич открыл счет в матче с Леганесом

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Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Леганес - Реал видео голов и обзор Реал - Леганес Лука Модрич
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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