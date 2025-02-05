Испания05 февраля 2025, 22:22 |
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ВИДЕО. Индивидуальный класс. Модрич открыл счет в матче с Леганесом
Хорватский полузащитник открыл счет в матче 1/4 финала Кубка Испании
05 февраля 2025, 22:22 |
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В среду, 5 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».
Встречу принимает Бутарка в Леганесе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 18-й минуте матча хорватский полузащитник гостей Лука Модрич открыл счет в матче, красиво пробив шведой после паса Родриго.
❗️ ВИДЕО. Индивидуальный класс. Модрич открыл счет в матче с Леганесом
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